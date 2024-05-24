Green label relaxingハイネックペプラムカットソー【未使用品】

ハイネックペプラムカットソー-吸水速乾・接触冷感・マシンウォッシャブル-「洗える以上」の多才な機能性をもつ、ペプラムシルエットのTシャツカラー ブラックサイズ フリーサイズ■デザイン梅雨時期・暑い時期にも、接触冷感・吸水速乾機能でさらっと着心地の良いカットソ―。身頃はカットソー素材、ペプラム部分はブラウスライクな素材にした異素材コンビデザイン。裾部分のギャザーが腰まわりをカバーし、すっきりとした印象に。高すぎないハイネックデザインもこだわったポイントです。バックディテールのネック部分のスリットが後ろ姿まで抜かりなくお洒落を演出する一着です。※ベージュカラーは、ブラックのパンツを着用しているモデル画像の方が実際の色味に近しい印象となります。■素材身頃はさらりとした素材感で上品な印象で着用いただけます。ペプラム部分はブラウスライクな素材感で、オンオフ両シーンで重宝します。どちらの素材にもマシンウォッシャブル・吸水速乾の嬉しい機能付き♪また、身頃部分には接触冷感の機能も◎・製品の特に気になる脇部分に汗消臭テープを使用しています。■コーディネート細身のパンツと合わせたコーディネートがバランスが良くおすすめ。キレイ素材のパンツをあわせればお仕事シーンにも◎ 合わせるアイテム次第で、キレイめにもカジュアルにも雰囲気が変わる着回し力のある欲張り服。今期購入したばかりのお品物です。試着のみの未使用品です。



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