シャーリングが可愛い♪　スタンドフリルネックプルオーバー　フリーサイズ　ブラック

●どれでも2点以上5％off、5点以上10%off♡ご購入前にそれぞれのページに「おまとめ希望」とコメント下さいね♪●可能なものは全てホームクリーニング済み♡スチームアイロンをかけてお届けいたします♪こちらも是非♪#りょうシップス#りょうトップス #りょう春服 #りょう秋服 #りょう冬服細かく検索したい場合は上記タグから入り、「絞り込み」でブランドや形状の検索をしてご覧ください♪●定価11,000円数回だけの着用ですので汚れや形崩れ、毛玉もなくとても綺麗な状態です♪リボンの付いたスタンドフリルネックと、胸元のシャーリングが可愛くて購入しました♪↓ブラウス見えするカットソー素材のプルオーバーです。光沢のあるきれいな表面感が特徴の素材を使用し、上品で着心地の良い仕上がりに。共地のリボンがデザインポイントです。●お色はモデルさんを参考にしてください。サイズ：SMLフリーサイズカラー：ブラック 黒ゆき丈：74身幅：55着丈：61※メーカーによりサイズ表記にばらつきがあるため、フリーサイズの表記も入れています。実寸をご参考ください。シチュエーションオフィスカジュアルはもちろん、普段使いにもお出かけにも使えるオールマイティーな一枚です♪オケージョン上質な質感なので、綺麗めスカートやボトムスと合わせ、色々なシーンに対応してくれます♪結婚式 二次会 パーティー 謝恩会 発表会 女子会 お食事会 お呼ばれ 同窓会 デート 保護者会 学校行事 冠婚葬祭 セレモニーイメージ上品 上質 大人可愛い きれいめ おしゃれ ベーシック シンプル ナチュラル カジュアル キャリア フェミニン エレガンス ハイクオリティ フォーマル ママ オフィス オフィカジ スーツ#カットソー #プルオーバー # # #9柄・デザイン···無地素材…コットン100%カラー···ブラック袖丈···長袖ネック···フリルネック季節感···春、秋、冬



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