

JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー



JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー JEANASIS ラスターフリルショートシャツLS 黒 フリー

ジーナシスのラスターフリルショートシャツLSになります。自宅にて1度3時間ほど着用外出はしておりませんホームクリーニング済みです。▪️色 ブラック▪️sizeフリー定価 6600円ー以下公式からーーーーーーーーーーーフロントの立体的なフリルがモードな雰囲気なデザインブラウスーーー軽く肌触りの良い生地が着心地が良く、暑さの残る晩夏から着用可能に♪縦と横の糸の色を変えた、光や角度により色の変化を楽しめる光沢感のある素材を使用しています。ショート丈に丸いフォルムの袖が今年らしいデザインです。前身頃の立体的なフリルは甘さを控え、モードな印象に★ブラウスとしてだけではなく、ワンピースやニットインナーに羽織で合わせるスタイリングもオススメです。ボトムスナロースカートやワイドパンツなど、幅広くスタイリングを楽しめます◎ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー美品ですが神経質な方はご遠慮下さい。小さく畳んでの発送になります。送料込みでのお値段なのでお値下げはご遠慮下さい。