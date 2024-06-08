23区 スキッパーシャツ 長袖 ホワイト 40

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■一点物です！早い者勝ち！■送料込みの1〜2日で発送。■即購入OKです。❤️各種割引に関しては❤️❤️プロフィールをご覧下さい❤️■ブランド/商品名23区スキッパーシャツです。■サイズ表記40B84-88T158-164Lにしましたが下記採寸参照にてご判断下さい。■採寸肩幅約37cm身幅約45cm袖丈約59.5cm着丈約60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。■素材綿73%ポリエステル23%ポリウレタン4%■特徴日本製ホワイトシャツスキッパーフロントフルオープン6つボタン長袖ホワイト系■状態主観で恐縮です。目立ったキズや汚れや匂いはありませんが小さなものや薄いシミ汚れテカリ等見落としがある場合もございますご了承下さい。状態に敏感な方や神経質な方はお控え下さい。❤️その他の商品も是非ご覧下さい❤️ ↓#KINSANStore❤️シャツ/ブラウス一覧です❤️ ↓#KINSANStoreシャツブラウス一覧■注意点照明やカメラ等の関係上実際の色とは多少異なる場合がある事をご了承下さい。古着にご理解頂ける方だと幸いです。たたみ又は圧縮梱包のシワに関してはご理解下さい。管理番号24002544aedzrci