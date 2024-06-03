ラルフローレン ポロシャツ レディース L ブラック ビッグポニー ...

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は黒で、ビッグポニーはラインストーンで刺繍されています。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に目立った傷や汚れ等はありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36身幅42.5着丈63
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