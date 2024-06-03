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- 定価11000円 新品 エフデ ef-de パフスリーブTシャツ 半袖
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商品詳細
新品未使用 エフデのパフスリーブTシャツになります。オフィスカジュアル20代～30代女性に人気があるブランドです。お花やふんわり袖を基調とした空気感のあるフェミニンデザインが特徴的です。コットン100%で涼し気に着こなせます。良質な生地で着心地バツグン☑︎color白黒の花付き ホワイト系☑︎size(cm)表記サイズ：13サイズ肩幅37身幅46身丈53※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/waveform302817.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox415039.html
http://narcologia.ru/goods/stair578100.html
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ef-de エフデ トップス Tシャツ 半袖 Mサイズ ホワイト 刺繡
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