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定価11000円　新品　エフデ　ef-de パフスリーブTシャツ　半袖
商品番号 H97676795057
商品名

定価11000円　新品　エフデ　ef-de パフスリーブTシャツ　半袖
ブランド名 エフデ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　エフデのパフスリーブTシャツになります。オフィスカジュアル20代～30代女性に人気があるブランドです。お花やふんわり袖を基調とした空気感のあるフェミニンデザインが特徴的です。コットン100%で涼し気に着こなせます。良質な生地で着心地バツグン☑︎color白黒の花付き　ホワイト系☑︎size(cm)表記サイズ：13サイズ肩幅37身幅46身丈53※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/waveform302817.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox415039.html
http://narcologia.ru/goods/stair578100.html

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