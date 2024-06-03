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【ビンテージ】hysteric glamourヒステリック タンクトップ
商品番号 O79817463636
商品名

【ビンテージ】hysteric glamourヒステリック タンクトップ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,192 円
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商品詳細

即購入可【ビンテージレア】hystericglamourhystericヒステリックタンクトップvintage/初期ヒステリックグラマーガールデザイン/染み込みプリント/レッドステッチ/杢タンクトップ目立った汚れやダメージなどはなく、まだまだご着用可能です！【サイズ】FREE着丈約42cm（肩ひもから約57cm）身幅約34cm【カラー】杢調のネイビーヒステリックヒステリックグラマーhystericglamourタンクトップキャミソール柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルーカップ···カップなし季節感···夏
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