COACH‼️未使用状態(^^)チョコレートブラウンコンパクトワンショルダー‼️

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■プロフィールをご覧下さい■状態は外観爪の薄いスレも無く使用感感じられない未使用状態のパリッとしたとても綺麗な状態です(^^)‼️外観、ショルダー、中共に何の問題無い未使用状態で、金具類もピカピカです(^^)‼️カラーもチョコレートブラウンレザーのこれからの季節にぴったりて、サイズも人気のコンパクトサイズですが長財布もゆったり入り、軽くて丈夫で収納力もあり、ちょっとしたお出掛けにも最適サイズのバックです(^^)‼️サイズは27×16×8センチショルダー高さは最長20センチ裏面に大きな深いポケットがあり、正面フラップはマグネットで開くとファスナー付きのポケットがございます(^^)購入は都内大手ブランド専門市場にて購入しております‼️きちんとした鑑定済み商品となります‼️