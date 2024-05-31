ANNA SUIマグノリア ミニ

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素材···牛革(本革)カラー···パープル写楽とサイズupしました。詳細また追記します#浴衣にも合いそう#ANNASUI浴衣#普段使い#夏祭り#秋祭り#花火夏休みシーンに合いそうなので先にupしました購入したきっかけ半年ほどまえに購入しましたが私に似合うお色でなかったため専用袋、専用箱に入れて保管しておりました。#夏祭り#秋祭り#浴衣#お着物に合いそうなお色だと思い出品しました。浴衣に、あう専用の巾着などと違いこちらは普段使いもできるバックです。よろしければご利用くださいませ。ハンドルにあしらわれた大きなメタルが存在感を放つレザーシリーズ”マグノリア”。同じデザインで大中小サイズの展開なので、自分にあったサイズを選ぶことができます。レザーはイタリアンレザーを使用しています。ミニミニがかわいいこの小サイズは、コレクションで多用された南国風のカラフルな5色展開。スマホ、ミニ財布とハンカチをしのばせて、出かけるのも楽しくなるバッグです。#新品未使用#送料無料でお得#原価割れこちらは価格の交渉承ります。