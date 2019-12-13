【DOLCE\u0026GABBANA】花柄 長財布 ドルガバ

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ご覧頂きまして、ありがとうございます！【DOLCE\u0026GABBANA】の花柄の長財布です。新宿伊勢丹で購入しました。付属品ギャランティカード、箱揃っています。気に入っていますが、他の財布を使用しているのでお譲りしたいと思います。使用期間は1年あるかどうかくらいです。擦れている箇所は写真を撮っていますが、花柄なので目立ちにくい点ご了承頂ければと思います。目立つダメージ等もなく比較的キレイだとは思いますが個人的主観となりますのでご理解のある方ご購入お願いいたします。気になる点はコメント頂ければお応えいたしますので、コメントください。☆出品商品は新品ではございません。目立つ汚れなどはございませんが、あくまでも一度人の手に渡った中古品です。新品同様のものをお求めの方、神経質な方、個人の見解にご理解頂けない方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。☆素材感や色合いの表現には個人差があり、撮影状況/ＰＣ環境により色合いが異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入お願い致します。☆すり替え防止のため、返品はお受け致しかねますのでご了承ください。ご購入者様のご都合での返品もお受け致しかねますので十分に写真や記載事項をご確認の上、ご購入ください。☆他フリマ出品しておりますので突然の削除ご了承ください。#DOLCE\u0026GABBANA#ドルチェ\u0026ガッバーナ#ドルガバ#レア#希少#限定#長財布#財布#花柄