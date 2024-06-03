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新品 ザネラート ZANELLATO バッグ IOT190 NINA SLIM
商品番号 J78423354022
商品名

新品 ザネラート ZANELLATO バッグ IOT190 NINA SLIM
ブランド名 ザネラート
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...オレンジ　落ち着いたオレンジです。着物の時のクラッチバックや小降りのバックを探していて、こちらで新品未使用で購入しましたが、使用する機会がなさそうなので出品します。品番：ZA201DA670118シリアル：42274392生産国：イタリア素材：牛革縦×横：15cm×28cm(全て約になります)マチ幅：8.5cmディテール：マグネットフラップ、内側ジップポケット1、内側オープンポケット1、ショルダーストラップコンディション：新品、タグ付き小売価格（税抜き）：89,000円#着物バック#クラッチバック#ウォレットバック
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