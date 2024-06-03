USAコットンボーダーノースリーブチュニック/バックラベルオーバーノースリーブ

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専用ページ複数購入ありがとうございます♡ご確認よろしくお願いたします。■USAコットンボーダーノースリーブチュニック \"ネイビー×ホワイト\"2050■バックラベルオーバーノースリーブ\"カーキ\"2150複数購入 −100フォロー −50合計 4050■USAコットンボーダーノースリーブチュニック 女性らしいフレンチスリーブが大人な雰囲気を演出してくれるボーダートップス。太すぎないボーダーは程よいこなれ感があり、デイリーに着回しやすい一枚です。フレンチスリーブは二の腕周りをカバーしてくれる嬉しいディテール。ソフトで着心地の良さがポイントのコットン100%のカットソー素材です。デニムや今季トレンドのカーブパンツなどとのコーデがオススメ。透け感/なし光沢感/なし伸縮性/あり裏地/なし厚み/普通■モデル情報yoko【158cm】■実寸サイズ(平置き)着丈74cm肩幅52cm身幅55cm裾幅32.5cm■素材綿100%■生産国中国■バックラベルオーバーノースリーブ\"カーキ\"《スタイリング》\u2028何にでも合うシンプルなトップスなのでボトムス選びには困りません!\u2028ややゆったり感のあるシルエットはお尻をカバーしてくれるので、スキニーでも問題なしです。\u2028インナーに敢えてカラーものをご着用いただき、袖から見せてあげるとおしゃれ度がアップします。\u2028\u2028《ディテール》\u2028二の腕を気にすることなく、露出ができる夏にぴったりのトップス。\u2028バックにはラベルが施され、後ろ姿までおしゃれに!\u2028ややゆったりめのシルエットが体系をカバーし、華奢に見せてくれます。\u2028\u2028《ファブリック》\u2028着心地抜群のコットン素材\u2028\u2028透け感/ややあり\u2028光沢感/なし\u2028伸縮性/なし\u2028裏地/なし\u2028厚み/普通\u2028■モデル情報\u2028yuna【160cm】■実寸サイズ(平置き)\u2028着丈65.5cm肩幅44cm身幅62cm裾幅65cm■素材\u2028綿100%■生産国\u2028中国■タグについてタグのブランド名が異なることがございます。ご認識いただいた上でご購入をお願いいたします。※モデル着用画像は実際の色と多少異なる場合がございますのでトルソー画像をご確認ください。ボンジュールサガンBONJOURSAGANBonjourSagan