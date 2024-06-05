IENA　ノースリーブストライプブラウス

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2019.のお品です。新宿IENAにて購入しています。2回ほど着用で保管しておりました。状態は特に難なく良いと思います。出品にあたり店舗でのクリーニング済みです。ベージュ色で細いネイビーストライプ。殆ど無地に見えるゆったり目のシャツブラウス。レーヨン混で肌に張り付かずサラッとしています。着丈も長めで可愛いです。肩幅44.5身幅51着丈7814800円レーヨン80ポリエステル20#IENA#スピック＆スパン#ジャーナルスタンダード#トゥモローランド#シップス#ユナイテッドアローズ