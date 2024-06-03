【EMILY WEEK × IENA】バンドゥ クロップトキャミ

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必ずプロフィールご確認お願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)2023年夏購入。未開封、新品未使用です♪̊̈♪̆̈着る機会がない為出品致します!(´▽｀)肩紐はストラップレスとしても着用できます。新品未使用ですが1度人の手に渡った事、プロフィール等にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致しますm(__)m※発送の際はコンパクトに梱包致しますので畳シワ等ご了承くださいませ定価：9,900size：38プロフィール必読！！！！♯IENA♯バンドゥ柄・デザイン···無地カップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬