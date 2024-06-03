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美品　ZUCCa ズッカ コットンＶネックカットソー ネイビーブルー レディース
商品番号 L17134888375
商品名

美品　ZUCCa ズッカ コットンＶネックカットソー ネイビーブルー レディース
ブランド名 ズッカ
特別価格 税込 1,556 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。⭐️送料無料！翌日発送！お値引きします！⭐️文末にお得な割引情報を記載しております。是非最後までご覧下さいませ。ぜひ他商品もご覧ください。↓#スターセント#古着屋スターセント【商品詳細】ブランド名：ZUCCa商品名：ZUCCaズッカコットンＶネックカットソーネイビーブルーレディースカラー：ネイビーブルーサイズ：M(-相当)肩幅:34cm袖丈:24cm身幅:36cm着丈:59cmVネックの逆三角形は首元をすっきりと長く見せることができ小顔効果抜群で、さらにはスタイルアップにもつながります。鮮やかなブルーで品のある印象に仕上がります。【商品状態】目立つ傷や汚れはなく、まだまだ長く着ていただける状態です。管理番号：F13-0580【ご確認ください】・平置き採寸になります。多少のズレ等あるかと思います。・撮影の環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。・中古品となります。神経質な方はご遠慮ください。・商品に問題があった場合、評価後には対応できませんので、評価前にお知らせください。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。⭐️お得♪フォロー割⭐️コメント\u0026フォローいただけましたらお値引きさせていただきます。⭐️定期的にセールを開催しております！⭐️お得な機会を見逃さないようにお気軽にフォロー、いいねくださいませ。⭐️フォローいただきましたら通常より割引致します。コメントよりお知らせください。
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