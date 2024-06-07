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FUMIE TANAKA フミエタナカ ノースリーブ 2
商品番号 F62352508137
商品名

FUMIE TANAKA フミエタナカ ノースリーブ 2
ブランド名 フミエタナカ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。サイズ2着用回数は2回で自宅保管しておりました。首元のタグが少し切れております。その他、目立った汚れ等は見受けられませんが、中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral387732.html
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