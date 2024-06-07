FUMIE TANAKA フミエタナカ ノースリーブ 2

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ2着用回数は2回で自宅保管しておりました。首元のタグが少し切れております。その他、目立った汚れ等は見受けられませんが、中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。