ケイトスペード　ハンドバッグ ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。KatespadeNewYork正規品。ブラックで丸みのあるフォルムが素敵なお品です^_^ショルダーがついており(取り外し可能)便利にご利用いただけると思います。国内の正規アウトレット店での購入であることを理解ご了承の上、ご購入お願い致しますm(__)m新品未使用ですが、素人の自宅保管のため、神経質、気になる方ご遠慮下さい。収納の問題が、若干、ハンドル部分の僻みがございましたので、その分お値段お安くしました。レザーのため使用していくと多少馴染むと思います。匿名配送の一番安い方法で、簡易包装でお送りさせていただきます。返品交換は、ご遠慮願います。他にもケイトスペード商品を出品しております。複数購入にて割引可能ですので、コメントにてお気軽にお申し付け下さい。コメントお取引中でも、購入の方を優先させていただきます。よろしくお願い致します。#coach#ケイトスペード#プラダ#TORYBURCH#KateSpade#CHANEL#ショルダー#Dior
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