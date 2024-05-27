メディコムトイ MAFEX no.91 ブラックパンサー アベンジャーズ ...

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商品詳細
ご購入前にプロフィールをご覧下さい。メディコム・トイ マフェックスMAFEXNo.091MAFEXBLACKPANTHERブラックパンサー になります。即購入はokですが、諸事情により出品を取りやめる可能性もあるため、お早めにどうぞ。商品状態新品未開封で去年に購入。開封し、一度ポージングを付けた後は、ホコリの被らないようにガラスケースにて保管していました。付属品は全て揃っています。台座は未開封。過度な可動などはしていない為状態は良好ですがリユース品ということをご理解の上ご購入下さい。発送の際は丁寧に包装致します。ご質問等有りましたらご遠慮なくどうぞ。他にもアメトイ出品中です！マフェックスNo.091MAFEXBLACKPANTHER#メディコム・トイ#ブラックパンサー#マフェックス#s.hフィギュアーツ#マーベルレジェンド#dcマルチバース#アベンジャーズ#チャドウィックボーズマン#ワカンダフォーエバー#エンドゲームフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/secretarial69416.html
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http://narcologia.ru/goods/smear155504.html
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