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メディコムトイ　MAFEX no.91 ブラックパンサー　アベンジャーズ
商品番号 H91578197472
商品名

メディコムトイ　MAFEX no.91 ブラックパンサー　アベンジャーズ
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前にプロフィールをご覧下さい。メディコム・トイ　マフェックスMAFEXNo.091MAFEXBLACKPANTHERブラックパンサー　になります。即購入はokですが、諸事情により出品を取りやめる可能性もあるため、お早めにどうぞ。商品状態新品未開封で去年に購入。開封し、一度ポージングを付けた後は、ホコリの被らないようにガラスケースにて保管していました。付属品は全て揃っています。台座は未開封。過度な可動などはしていない為状態は良好ですがリユース品ということをご理解の上ご購入下さい。発送の際は丁寧に包装致します。ご質問等有りましたらご遠慮なくどうぞ。他にもアメトイ出品中です！マフェックスNo.091MAFEXBLACKPANTHER#メディコム・トイ#ブラックパンサー#マフェックス#s.hフィギュアーツ#マーベルレジェンド#dcマルチバース#アベンジャーズ#チャドウィックボーズマン#ワカンダフォーエバー#エンドゲームフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
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