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dw 8000 シングルペダル
商品番号 O57726259361
商品名

dw 8000 シングルペダル
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dw8000シングルペダルになります。使用していた為、傷や汚れがあります。あくまでも中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。写真のプロラケのペダルケースもお付け致します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/displease890731.html
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