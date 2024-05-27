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商品詳細
dw8000シングルペダルになります。使用していた為、傷や汚れがあります。あくまでも中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。写真のプロラケのペダルケースもお付け致します。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/displease890731.html
http://narcologia.ru/goods/response252042.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose562340.html
dw USED DW 8000 シングルペダル（中古/送料無料）【楽器検索デジマート】
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USED DW 8000 シングルペダル
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