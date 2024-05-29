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美品☆ COACHコーチ トートバッグ格子柄 レザー大容量 ブラック ベージュ
商品番号 E49462862247
商品名

美品☆ COACHコーチ トートバッグ格子柄 レザー大容量 ブラック ベージュ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【正規品】❤︎COACHコーチ❤︎トートバッグ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　レザー本革　黒　ゴールド金具　肩掛け　通勤通学　A4収納可能　大きいバッグ　チャーム　キャンバス　コットン❤︎美品　金具部分に少しスレがありますがその他は　綺麗な状態でまだまだお使い頂けます。　❤︎仕切りがあり収納も便利です。　なかなか出回らないデザインなので　お探しの方はぜひ❤︎【サイズ】縦　29cm横　25-37cmマチ11cmハンドルから本体まで21cm【カラー】ブラック　ベージュ【仕様】マグネット開閉式　　　　真ん中仕切りファスナー　　　　オープンポケット×2　　　　ファスナーポケット×1【素材】レザー　コットン【付属品】現品のみ※古物商許可証取得していますブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。❤︎万が一偽物だった場合は返品、返金承ります。❤︎ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。❤︎梱包は極力コンパクトになるようにお包みさせて頂きます。❤︎ご購入前にプロフィールの確認をお願いします^_^★お得なフォロー割引実施中です！送料無料　レディースバッグ　2wayバック　通勤　通学　ビジネス　マザーズバッグ　レザー#きーなのお店　ア-786-P09461955
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