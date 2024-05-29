【希少】FENDI シープスキン　ストラップユー　美品

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只今 秋、冬物沢山 出品中です〜よろしければ出品リストもご覧ください(*^▽^*)【チャーム付き】★★FENDIで同じようなものが販売されていました。使わないのでおまけとしておつけします★最後までお読みください。阪急梅田一階のFENDIで購入の正規品です(*゜∀゜*)大人っぽくてふわふわでとっても可愛いホリデーシーズン限定コレクションのフェンディの希少なシープスキンのストラップユーです★FENDIの大きなロゴ装飾が目を引きます。フック付きのバッグと組み合わせて使用でき、ダブルクリップ付きで長さ調節可能なショルダーストラップです★フェンディらしい気品に溢れたデザインで、普段お使いのバッグもより一層オシャレに◎小物にもこだわりを持ちたい方にぴったりのアイテムです♪黒白 金具はゴールド全長:92cm～118,cm(金具含む)幅:4～8cm数回使用の美品金具に小傷はありますが目立つものではございません(*゜∀゜*)保存袋があったのですが見当たりませんのでこのストラップユーのみになります。おまけで とっても可愛いチャームおつけしますこちらはFENDIではなく韓国で購入のものになりますのでよろしくお願いします。柄・デザイン···無地カラー···ブラック#yori#seventenbymihokawahito#rosymonster#obli#ohga#cygne#シーニュ#akiki#trefle+1#machatt#OHGA#CHANEL#FENDI#HERMES#セリーヌ#PRADA#トリーバーチ #ペリーコ#アダムロペ#スタニングルアー#グレースコンチネンタル#DRESSTRIORドレステリア#GALLARDAGALANTEガリャルダガランテwhimgazetteウィムガゼットLoungedressラウンジドレスpeelslowlyピールスローリーIENAイエナSpick＆spanスピックアンドスパンURBANRESEARCHアーバンリサーチZARAMilaOwenミラオーウェンtomorrowlandトゥモローランドDrawerドゥロワー