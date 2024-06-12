最終価額】未使用品 マイケルコース SOHO チェーンショルダー スモール ...

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商品詳細
MICHAELKORSマイケルコースSOHOチェーンショルダースモールマイケルコースの公式オンラインストアで購入しました。使用する機会がないため出品致します。自宅保管しており、未使用です。アウトレットではなくブティックラインのバッグです。収納の仕方により、バッグの表面に丸いヘコみがありますが、比較的キレイな状態です。気になる方はご遠慮ください。素材:羊革サイズ:\u2028 高さ:14cm 幅:20cm マチ:6cm ショルダー:110cmカラー ラゲッジ（ブラウン）付属品 写真8の全て定価 ￥60,500キルティングレザーとメタルのチェーンストラップを組み合わせ、洗練さの中にもエッジの効いたデザインに仕上げたSOHOチェーンショルダー-スモール。内側には二つのコンパートメントとジップ付きのポケット、外側にはICカードなどを収納できるスリップポケットを備えました。調節可能なチェーンストラップでクロスボディとしても使用できます。どんな装いにもマッチして、上品な印象に仕上げてくれるバッグです。＊格安の価格で出品になりますので、キャンセル、返品、返金をお断り致します。神経質の方のご購入を遠慮ください。#MICHAELKORS#マイケルコースバックショルダーバッグ
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マイケルコース SOHOチェーンショルダースモール - ショルダーバッグ
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