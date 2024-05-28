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美品　チャーム付き　OLD COACH トンプソン　巾着型　ショルダーバック
商品番号 C85271945240
商品名

美品　チャーム付き　OLD COACH トンプソン　巾着型　ショルダーバック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OLDCOACHオールドコーチショルダーバッグ　グラブタンレザークラブタンレディースメンズユニセックスヴィンテージビンテージvintage古着メンズ・レディース兼用ユニセックス商品ブランド　　COACH　コーチモデル　トンプソン　9984　アイテム　ショルダーバッグ　ハンドバッグカラー　ブラック　黒　深緑っぽい感じも少しあります。サイズ　タテ25ｃｍ　ヨコ15ｃｍ　マチ15ｃｍ　ショルダー85ｃｍ（最長時、調節穴5個）状態使用に問題のあるダメージなし。角スレ、破れなどなくキレイな状態。商品説明オールドコーチの中でも希少な巾着デザインのバック。持ち手が巾着紐と連動しているので、持ち手を引くだけで閉まります。カラーもブラックカラーでシーンを選ばず、使えます。財布、手帳、スマホなども入り、普段使いで困る事のない容量。立体的で荷物がある程度入れば自立します。
http://narcologia.ru/goods/voiceless63659.html
http://narcologia.ru/goods/financier795660.html
http://narcologia.ru/goods/passivity273583.html
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