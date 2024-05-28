美品 チャーム付き OLD COACH トンプソン 巾着型 ショルダーバック ...

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OLDCOACHオールドコーチショルダーバッグ グラブタンレザークラブタンレディースメンズユニセックスヴィンテージビンテージvintage古着メンズ・レディース兼用ユニセックス商品ブランド COACH コーチモデル トンプソン 9984 アイテム ショルダーバッグ ハンドバッグカラー ブラック 黒 深緑っぽい感じも少しあります。サイズ タテ25ｃｍ ヨコ15ｃｍ マチ15ｃｍ ショルダー85ｃｍ（最長時、調節穴5個）状態使用に問題のあるダメージなし。角スレ、破れなどなくキレイな状態。商品説明オールドコーチの中でも希少な巾着デザインのバック。持ち手が巾着紐と連動しているので、持ち手を引くだけで閉まります。カラーもブラックカラーでシーンを選ばず、使えます。財布、手帳、スマホなども入り、普段使いで困る事のない容量。立体的で荷物がある程度入れば自立します。