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ご覧頂き有難うございます。バースデーバッシュ BETHNSTOPS 黒Mサイズ 着丈64.5cm、胸囲50cm、肩幅36cm定価6468円公式サイトから購入しましたが、試着で似合わなかったので出品させて頂きました。自宅保管をしていましたので、ご理解頂ける方、いかがでしょうか？