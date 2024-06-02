FENDI／フェンディ ／美品

カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···夏サイズ→40※40サイズですが通常よりも小さめ 綺麗に着るならばSサイズの方に おススメします。肩幅→32フリル幅→2.5身幅→35着丈→43.5※ストレッチあり※即決購入、大歓迎



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