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FENDI／フェンディ ／美品
商品番号 S29841123575
商品名

FENDI／フェンディ ／美品
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···夏サイズ→40※40サイズですが通常よりも小さめ　綺麗に着るならばSサイズの方に　おススメします。肩幅→32フリル幅→2.5身幅→35着丈→43.5※ストレッチあり※即決購入、大歓迎
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