A40超美品　レオナールスポーツ　ポロシャツ　L　長袖　花柄　地図柄　コンパス柄

襟元若干汚れあり写真参照海賊カラー...ホワイト袖丈...長袖季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...その他【◆お得なキャンペーンのお知らせ◆】★今だけフォローするだけで割引中★※詳しくはプロフィール欄に記載しております★レア商品を多数出品しております#マダムの館の商品一覧はこちらをクリック即購入優先の早い者勝ちでお願いします。他サイトで売り切れた場合は取り下げますので早い者勝ちでよろしくお願い致します。公式オンラインショップ購入正規品●本商品のコンディションランク ※商品状態の基準N新品未使用。タグ付き。S使用感はほぼ無し。傷、シミ無し。A使用感は多少あるものの美品。 僅かな傷、汚れ、ヨレなどある場合あり。B使用感はあり。汚れ・シミ・傷などあり。 写真で確認下さい。●サイズ ※素材は添付写真のタグを参照下さい。 ①肩幅 45cm②袖丈 55cm③身幅 50cm④着丈 60cm★ゲリラセールを毎日開催しているので、フォロー宜しくお願いします。◉値下げ交渉の際は具体的な金額を提示下さい。何も返答がない場合は未承諾という認識で御願いします。◉「値下げ出来ますか」のコメントはスルーします。◉購入後の返答が此方からない場合もご心配なく。一週間以内に発送致します。★複数購入は大歓迎です。#マダムの館の商品一覧はこちらをクリック



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