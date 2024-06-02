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ポケモンカード ピカチュウ 長場雄 プロモ 未開封 2枚 セット
商品番号 E80437544100
商品名

ポケモンカード ピカチュウ 長場雄 プロモ 未開封 2枚 セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長場雄ピカチュウプロモ未開封2つセットです。未開封ですが1度人手に渡ったものです。神経質な方は御遠慮下さい。
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