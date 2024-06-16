フェニックス フェザープリント 半袖Tシャツ レディース パープル M/7777

☆フォロー割あり☆希望価格の設定をして頂いた場合には、応じる場合がございます。※フォロー必須です。気になる方は、いいね、希望価格の設定からよろしくお願い致します。この度はご覧頂きありがとうございます。⭐︎Phenixフェニックスの半袖Tシャツになります！カラフルなフェザープリントのシンプルなデザインです。襟元にシミがございますが、だまだご着用頂けます！※全体画像よりも少し淡めのパープルです。カラーパープル【サイズ(㎝)】サイズM着丈57cm肩幅36cm身幅46cm袖丈18cm※平置き素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。※中古品の為、よごれやキズ等の見逃し等ある場合がございます。ご理解を頂いた上ご購入下さい。Y2Kグランジ韓国Koreaアーカイブ00s90s80s70sパンクロック地雷系病みクマヴィンテージOLDオールド一点物個性派レトロオーバーサイズ激安古着屋ミセスセレブ原宿お好きな方に◎#Cycle古着で検索◎



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