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新品タグ付☆08mab ゼロハチマブ リネンブラウス 麻100%☆ナチュラン
商品番号 O12644974935
商品名

新品タグ付☆08mab ゼロハチマブ リネンブラウス 麻100%☆ナチュラン
ブランド名 ゼロハチマブ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました❗️08mabゼロハチマブリネン100%ブラウスチュニックカラー:キナリサイズ:実寸：着丈66、身幅58肩幅53アームホール23、袖丈47裾幅72cm素材:麻100%新品タグ付き、未着用9790円左寄りにシェルボタンを並べたアシンメトリーなデザインが特徴のプルオーバー、ブラウスです。胸元のタックも映えるゆとりのあるフレアシルエットが女性らしさを引き立たせます。袖のスリットもさりげないポイントに。ふっくらとシャリ感の残る、さらりとした肌触りの14番手リネンはロングシーズン着まわせて快適な着心地。着れば着るほど味わいの出る、上品な素材です。⚠️麻特有のネップ(繊維の粒)や織りムラ等あり#08mab#リネンブラウス#リネンチュニック#ナチュラン#フォグリネンワーク#リンネル#ネストローブ#サンバレー#フェリシモ#dgy#ヘブンリー#スタディオクリップ#tandey#bluewillow#無印良品等お好きな方に色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)
http://narcologia.ru/goods/shuttle220625.html
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