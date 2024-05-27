CHANEL シャネル　イヤリング　ヴィンテージ　アンティーク

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商品詳細
CHANELのヴィンテージ イヤリングです20年程前に母がヨーロッパで購入したお品です全体的な状態は綺麗かと思いますが、経歴劣化による小傷や色変化など多少はあります。ストーンの取れなどはありません。(元々刻印は無いタイプのお品になります)ずっとしまってあり、使用する機会がない為、使っていただける方にお譲りしたく思います。すり替え防止のため、返品はお断りいたします。画像の追加希望、ご質問等ございましたらご購入前にお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/rebellion433978.html
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