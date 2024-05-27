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CHANEL シャネル　イヤリング　ヴィンテージ　アンティーク
商品番号 D73334971433
商品名

CHANEL シャネル　イヤリング　ヴィンテージ　アンティーク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELのヴィンテージ　イヤリングです20年程前に母がヨーロッパで購入したお品です全体的な状態は綺麗かと思いますが、経歴劣化による小傷や色変化など多少はあります。ストーンの取れなどはありません。(元々刻印は無いタイプのお品になります)ずっとしまってあり、使用する機会がない為、使っていただける方にお譲りしたく思います。すり替え防止のため、返品はお断りいたします。画像の追加希望、ご質問等ございましたらご購入前にお願いします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric844345.html
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