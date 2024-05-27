THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンパーカー ハイベント

【韓国購入・正規品】THENORTHFACEノースフェイスマウンテンパーカーHYVENTハイベントジャケットサイズ:レディースM着丈:約62cm身幅:約48cm袖丈:約58cm身長目安:155cm-165cmカラー:ピンク✩多少の使用感あり✩内側に所々糸のほつれが見られます(写真4枚目)✩目立ちませんが、袖口に薄い汚れあり(写真10枚目)✩他特に目立つような傷や汚れは見当たりません◡̈⃝︎⋆︎*✩ハイベントは防水透湿性に優れています。気になる点があればいつでもコメント下さい(*˘︶˘*).。.:*♡*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*他のお品もお探しの場合は#gappi_レディースMまたは#gappi_thenorthfaceをどうぞご覧下さい⑅◡̈**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*#gappi_レディース9



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