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THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンパーカー ハイベント
商品番号 O91685624403
商品名

THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンパーカー ハイベント
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【韓国購入・正規品】THENORTHFACEノースフェイスマウンテンパーカーHYVENTハイベントジャケットサイズ:レディースM着丈:約62cm身幅:約48cm袖丈:約58cm身長目安:155cm-165cmカラー:ピンク✩多少の使用感あり✩内側に所々糸のほつれが見られます(写真4枚目)✩目立ちませんが、袖口に薄い汚れあり(写真10枚目)✩他特に目立つような傷や汚れは見当たりません◡̈⃝︎⋆︎*✩ハイベントは防水透湿性に優れています。気になる点があればいつでもコメント下さい(*˘︶˘*).。.:*♡*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*他のお品もお探しの場合は#gappi_レディースMまたは#gappi_thenorthfaceをどうぞご覧下さい⑅◡̈**+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*#gappi_レディース9
http://narcologia.ru/goods/enquire337989.html
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