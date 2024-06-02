PRADA プラダ サフィアーノ 折り財布 ネイビー

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商品詳細
2023.７月こちらでお譲り頂いた物です。あくまで中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解の頂ける方のみお取引をお願いします。できる限りの検品は行っておりますが、素人検品になりますので見落としがあるかもしれません。ご購入者様都合による返品交換はお受けできません。
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