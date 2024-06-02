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お値引きのコメントご遠慮くださいませ。フォローいただきますと100円引きさせていただきます。箱無しでの発送となります。ご了承下さいませ。ゆうパケットプラスで発送予定です。ジョセフ\u0026ステイシー ラッキープリーツニットスターリー(M)レッドワイン 新品未使用 日本未発売色日常を旅行のように、旅行を日常のように。自分だけの個性と色を表してくれるラッキープリーツニット。コンパクトに畳んで保管ができるため持ち運びにも最適。柔軟ながらも型崩れしない丈夫なニット素材。製品の形状に合わせた生地の生産による無駄のない製造方法。サイズ:W35×H34×D5㎝ストラップの長さ:34㎝重さ:192g素材:リサイクルポリエステル97%ポリウレタン3%洗濯・管理方法:ドライクリーニングをお勧めします。プリーツの形を維持するために、ご使用しない際は畳んで保管してください。製造国:韓国#miki_joseph