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Christian Louboutin クリスチャン ルブタン 長財布
商品番号 I29824956448
商品名

Christian Louboutin クリスチャン ルブタン 長財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 11,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChristianLouboutinクリスチャンルブタン1165076長財布財布WMACARONWALLETCALFP/SPIKESホックピンク系■商品情報■●タイトル　ChristianLouboutinクリスチャンルブタン1165076長財布財布WMACARONWALLETCALFP/SPIKESホックピンク系●メーカー　ChristianLouboutinクリスチャンルブタン●形状　　　長財布●カラー　　ピンク●素材　レザー　スタッズ　●サイズ　横　19cm　縦　11cm　奥行　3cm　ストラップ(内寸)　約32cm●ランク　中古AB●付属品　　箱　保存袋●状態　　　外面：スレ(小)　中面：スレ/汚れ(小)・小銭入れ汚れ(中)　　　■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC11051
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