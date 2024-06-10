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商品詳細
当商品をご覧いただきありがとうございます^_^お得な【フォロー割引】－￥200【おまとめ購入割引き】させて頂きます。ご購入前にコメントにて「フォローしました」「まとめ購入希望」とお知らせください。※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。★商品名★新品未使用【ETONNE】上質綿素材地柄入りポロニットMサイズ★カラー★明るいブラウン★サイズ★ Mサイズ 身丈 66.5cm 身幅 49cm 肩幅 40cm 裾幅 34.5cm 袖丈 25.5cm AH 23cm※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。★素材★表地・綿 100％★状態★新品未使用★上代★￥16500★梱包について★安価で提供しているため、発送費用の削減によりコンパクトに梱包いたしますので、折ジワができる場合がありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。★その他★トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。★タップすると商品見れます♪★アイテム一覧▷▷#spera3579#ETONNE#ETONNEポロニット#半袖ニットポロ#ポロニットY-248柄・デザイン···無地カラー···ブラウン袖丈···長袖季節感···夏、秋
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