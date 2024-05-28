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SEXY DYNAMITE LONDON Tシャツワンピース
商品番号 O70929580013
商品名

SEXY DYNAMITE LONDON Tシャツワンピース
ブランド名 セクシーダイナマイトロンドン
特別価格 税込 1,571 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEXYDYNAMITELONDONセクシーダイナマイトロンドンTシャツワンピースサイズFREE着丈81(後ろ)肩幅68(袖の端から端までの長さ)身幅52平置き採寸、多少の誤差はお許しください。数年前にzaziというオンラインショップで購入したものです。程よくAラインシルエットに広がった膝上くらいの長さのTシャツワンピースです。裾の長さが前後で異なり、後ろが長めのラウンドカットのような形になっていてかわいいです。袖が少しフレンチスリーブのようになっていて、Tシャツ全体のシルエットも良いです。1.2回ほどの着用で比較的美品な方かと思います。厚みの関係でコンパクトに畳み、圧縮してからの発送となる場合があります。多少の畳シワはご了承ください。中古品、自宅保管、素人検品である事をご理解の程よろしくお願いいたします。多少柔軟剤の香りが残っている場合があります。神経質な方はご購入をお控えください。質問等ありましたら購入前にお気軽にコメントください。sexydynamitelondonセクシーダイナマイトロンドンセクダイSDLtシャツワンピース膝丈パンクロックv系バンド原宿kera
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