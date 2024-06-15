DEPT キャミソール ベージュ

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DEPTmotherSILENTPADDEDCAMISOLE色:ベージュサイズ:2定価:9900円2021年2月に購入しました。数回着用し、自宅保管していました。目立った汚れはありませんが、紐の部分に毛羽立ちがあります。コンパクトに畳んでお送りします。ブラックのお色も出品しています。柄・デザイン···無地カラー···ベージュ