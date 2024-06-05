ベロアギャザーカップ付きキャミソール×2枚

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カラーバリエーションサイズfreeストレッチの効いたベロア素材が特徴のキャミソール。デコルテを美しく見せるネックラインに、華奢なストラップやギャザーデザインが女性らしさをプラス。カップイン仕様が自然なフィット感を叶え、着心地がよく快適に着用していただけます。