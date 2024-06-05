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ベロアギャザーカップ付きキャミソール×2枚
商品番号 K96278570456
商品名

ベロアギャザーカップ付きキャミソール×2枚
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーバリエーションサイズfreeストレッチの効いたベロア素材が特徴のキャミソール。デコルテを美しく見せるネックラインに、華奢なストラップやギャザーデザインが女性らしさをプラス。カップイン仕様が自然なフィット感を叶え、着心地がよく快適に着用していただけます。
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