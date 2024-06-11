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△Christian Dior ディオール イヤリング ラインストーン セール中
商品番号 U91189376972
商品名

△Christian Dior ディオール イヤリング ラインストーン セール中
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,959 円
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商品詳細

たくさんの商品をご覧頂きありがとうございます♪○値段交渉は出来る範囲協力させて頂きます。○コメントお待ちしておりますね♪コメント無しの即購入歓迎してます(^。^)○出品している物は全て鑑定済みで購入しておりますので正規品になります。　　　　　　　△商品情報△ブランド名　　ChristianDior　　　　　　　　クリスチャンディオール商品名　　　　イヤリングラインストーン※石取れありです！○状態は写真の通りになります(^^)○注意点○中古品、自宅保管の商品です。○中古品の為、傷、汚れ破れご了承の程よろしくお願いします。画像に写り込まない、汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入お願いします^_^○全ての商品は大手ブランドショップのブランディアで正規品と鑑定済みの物を購入しております。購入お待ちしています⭐️他にもブランド品を出品しております。見ていって下さいね(o^^o)
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