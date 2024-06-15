E♭クラリネット　マウスピース　B44 バンドーレン　Vandoren

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ご覧いただきありがとうございます！こちらE♭クラリネット用のマウスピース、VandorenのB44となっております。使用期間は3ヶ月ほどで、使わないのでお譲り先を探しております…値上げしている今、こちらの価格でぜひいかがでしょうか！まだまだお使いいただけます＾＾綺麗な状態のものかと思いますが、一度人の手に渡ったことをご理解いただいた上でご購入のご検討宜しくお願いいたします。⚠️マウスピースクリーナーで消毒済みです。先端等にカケはございません。