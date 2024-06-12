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MARC JACOBS スナップショット ショルダーバッグ
商品番号 W59972534226
商品名

MARC JACOBS スナップショット ショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物で、数回使用しましたがとても美品です。確実正規品です。色はベージュで使いやすく合わせやすいお色です。荷物が増えて入れられない為出品致します。
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