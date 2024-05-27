WEEKENDSラインストーンテリアバレッタ

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WEEKENDSウィークエンズのテリアラインストーンバレッタです♪30年くらい前に購入しました。ヴィンテージ品古いものになりますので細かいキズや汚れなどあるかと思います。気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。自宅保管ご理解の上ご購入下さい♪