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WEEKENDSラインストーンテリアバレッタ
商品番号 G39811965173
商品名

WEEKENDSラインストーンテリアバレッタ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEEKENDSウィークエンズのテリアラインストーンバレッタです♪30年くらい前に購入しました。ヴィンテージ品古いものになりますので細かいキズや汚れなどあるかと思います。気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。自宅保管ご理解の上ご購入下さい♪
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