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- セール【未使用 美品】バナナ・リパブリック トップス
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商品詳細
セーール！！大幅お値下げ中！！バナナ・リパブリックトップス7000円程で購入しました。タグは取ってしまいましたが未使用、美品です！とても爽やかで上品なシャツです。ウエストラインに沿って緩やかにカーブが入ってるのでスタイルよく見えます。袖のギャザーがとても可愛いです！さらに華奢に見せてくれます。フロントの縦に入ったギャザーも可愛くてオシャレですよね♪貝のような光沢のあるボタンも上品です。メリットいっぱいのシャツです。オフィスコーデにもデートコーデにも♪大活躍するアイテムです(^^)sizeS肩幅約33cm総丈約63cm#未使用#美品#BANANAREPUBLIC#バナリパ#バナナリパブリックトップス#バナナリパブリック#半袖ブラウス#半袖シャツ#オフィスコーデ#デートコーデ
http://narcologia.ru/goods/response565642.html
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