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夏の風物ティー mercibeaucoup， メルシーボークー Tシャツ
商品番号 B39611861252
商品名

夏の風物ティー mercibeaucoup， メルシーボークー Tシャツ
ブランド名 メルシーボークー
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、5回ほど着用して着なくなったまま保管していました。写真では撮影のためにハンガーにかけておりますが、普段は畳んで保管していました。色落ちや型崩れはありません。〜サイズ〜（素人採寸のため若干の誤差がある可能性があります。）着丈:62~65cm身幅:51~52cm袖丈:12~13cm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏
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