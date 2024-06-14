夏の風物ティー mercibeaucoup， メルシーボークー Tシャツ

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数年前に購入し、5回ほど着用して着なくなったまま保管していました。写真では撮影のためにハンガーにかけておりますが、普段は畳んで保管していました。色落ちや型崩れはありません。〜サイズ〜（素人採寸のため若干の誤差がある可能性があります。）着丈:62~65cm身幅:51~52cm袖丈:12~13cm柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏