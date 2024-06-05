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スコットクラブ　カットジャガードハイネックワンピース　la sric ブラック
商品番号 K47115502548
商品名

スコットクラブ　カットジャガードハイネックワンピース　la sric ブラック
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lasric上品　ワンピース　着丈120肩幅54身幅55裄丈78スコットクラブ衿、胸元、袖口のカットジャガード生地が印象的なハイネックワンピースです冠婚葬祭ブラックフォーマル礼服卒業式卒園式入学式入園式など結婚式二次会カラー···ブラック
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