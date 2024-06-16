スーツケース 機内持ち込み可能 フロントオープン上開きssキャリーバッグ-ブルー

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商品詳細素材：PC+ABS内装生地：ポリエステルロック：ダイヤル式キャスター：ダブル360度回転キャリーバー：アルミサイズSS：37CM*20CM*42CMピンクブルーブラックホワイト※サイズは外寸(高さはキャスターを含む地面からの高さです。)多少の誤差はご了承ください。※サイズは外寸(高さはキャスターを含む地面からの高さです。）多少の誤差はご了承ください。※運送時などにできる多少のキズはお許しください。※画像と実物のカラーにつきましては、撮影時の光加減やお客様のデバイスによって、実際のイメージと若干異なる場合もございます。★沖縄離島（北海道を除く）は追加送料2000円がかかります。海外正規品の基準が国内正規品と異なるため、裁縫が甘かったり、国内正規品販売店や国内百貨店とは仕様が異なる場合がございます。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。ご注意：スリムバージョン商品のため、ワンサイズ上をお勧めいたします。ご購入の際に、必ず当社記載のサイズ表をご確認の上、ご購入をお願いいたします。※ご注意：サイズにつきましては、商品説明のサイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。海外インポートのためおつくりが甘い部分がある場合があります沖縄本島住所の場合、2000円追加 撮影環境により写真と実物のお色味が違う場合があります。梱包上圧縮したり、畳ジワが入ることもありますことをご理解ください。この商品は新品未使用品になります。念入りに検品していますが自宅保管素人検品素人寸法多少の誤差見落としがある場合がございます。ご了承下さい。検品している為、封は開封したおります土日祝日はお休みとなりますので、翌営業日対応となります。サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。万一在庫切れの場合はご了承ください。神経質な方はしっかりご検討の上、ご購入下さい。