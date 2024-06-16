Louis Vuitton Kimono MM モノグラム ハンドバッグ

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モノグラム・キャンバスと上質なカーフレザーを組み合せ、趣のあるグラフィックなデザインに仕上げました。「キモノ」の名は、日本の着物をイメージした「V」の重なりにちなんだもの。レザー製ロングトロンハンドル、ルイ・ヴィトンのアーカイヴ広告から着想を得たアイコニックなメタル「V」シグネチャー、美しく仕上げられたエッジ染めなど、ルイ・ヴィトンが大切に受け継いできたクラフツマンシップが光ります。使用/保管に伴うわずかなヨレはございますが、新品購入後2.3回しか使用機会なく、全体的に大変美品かと思います。気になる箇所等あれば、遠慮なくコメント下さい。お写真追加させていただきます。■ブランドLouisVuitton/ルイヴィトンフランスのマルティエが創始した、エルメスHERMES、シャネルCHANELと並ぶ世界三大ファッションブランドであるルイヴィトンでは、ショルダー、ビジネスバッグ、バックパック、メッセンジャー、リュック、トート、クラッチ、キモノMMを始めとした様々なアイテムを取り揃え、定番のモノグラム、エピ、ダミエラインに加え、メンズ向けのタイガ、エクリプス、コバルト、グラフィット、アンフィニや、レディース向けのヴェルニ、アンプラント等、様々なアイテムを展開しています。■柄モノグラム■メインカラーレッド系■付属品保存袋、取扱説明書■購入元国内正規店・直営店✔︎他にも様々なルイヴィトンのアイテムを出品しております。ぜひご覧下さいませ。#BrandshopGreenのレディース向けルイヴィトン#BrandshopGreenのレディース向けトートバッグ#BrandshopGreenのレディース向けハンドバッグ