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《未使用に近い　正規品》イヴ・サンローラン　ハンドバッグ
商品番号 R80868438654
商品名

《未使用に近い　正規品》イヴ・サンローラン　ハンドバッグ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 15,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●イヴ・サンローラン　トートバッグ　ハンドバッグ　レザー　ブラウン　ヴィンテージ　オールド●サイズ約W30×H23×D5.5cm持ち手約28cm外オープンポケット1内ファスナーポケット1　オープンポケット1★直営店、正規店、大手リサイクルショップなどでの購入です、全商品鑑定済みの確実正規品になります❗#tomiのバッグはこちら　#tomiの全商品はこちらイヴ・サンローランのハンドバッグになります！数回使用したのみで保管していた商品です、非常に綺麗な状態です♫ファスナー、金具等問題ありません。★簡単なクリーニング済みですので、届いたその日から気持ち良くご利用頂けます♪神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。他にも　グッチ　GUCCI　プラダ　PRADA　など出品してますので、ぜひご覧下さい♪
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