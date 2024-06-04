《未使用に近い　正規品》イヴ・サンローラン　ハンドバッグ

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●イヴ・サンローラン トートバッグ ハンドバッグ レザー ブラウン ヴィンテージ オールド●サイズ約W30×H23×D5.5cm持ち手約28cm外オープンポケット1内ファスナーポケット1 オープンポケット1★直営店、正規店、大手リサイクルショップなどでの購入です、全商品鑑定済みの確実正規品になります❗#tomiのバッグはこちら #tomiの全商品はこちらイヴ・サンローランのハンドバッグになります！数回使用したのみで保管していた商品です、非常に綺麗な状態です♫ファスナー、金具等問題ありません。★簡単なクリーニング済みですので、届いたその日から気持ち良くご利用頂けます♪神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。他にも グッチ GUCCI プラダ PRADA など出品してますので、ぜひご覧下さい♪