Croisiere アンディコール スエード調 プルオーバー くすみブルー 上品

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クロアジュール アンディコールのプルオーバーですお色は水色くすみブルースエード調のしなやかな生地感でシルエットがエレガントこなれ感のあるフェミニンな一枚ですゆったりしたAラインのお袖が女性らしくしなやかに揺らぎます手触り良くゆったりお使いいただけるお品物です状態は良いのではないかと思います他にもきれいめにお仕事やお出かけにお使いいただけるアイテムを出品させていただいていますよかったら見てください✨(^O^)〜☆*サイズフリー着丈約53身幅約53そで先からエリまで約57素人採寸、検品です。よく見ているつもりですが誤差、見落とし等あると思います中古品ということにご理解のある方のご購入お待ちしています小さくたたんでの配送となりますシワ等ご了承くださいらくらくメルカリ便を指定してますが都合で予告なくゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますご覧いただきありがとうございましたこれからも時間がある時に徐々に出品する予定なのでよかったらたまに見てくださいどうぞよろしくお願いします(◠‿◠)✨Croisiereundixcorsクロアジュール アンディコール水色トップスレディース服くすみブルーライトブルーしなやかプルオーバープルオーバーブラウストップスレディーストップスオフィスコーデ通勤コーデ会社スタイルオフィスカジュアルカジュアルコーデきれいめ上品ベルスリーブAラインゆったりフリルスリーブOLデートコーデフェミニンこなれこなれ感フェミニンコーデブラウスレディーストップス水色くすみ色オフィスカジュアル通勤スタイルオフィスファッションレディースファッション婦人服女性服女子会大人女子通勤服学校行事通学コーデ食事会お呼ばれトップス人気匿名配送メルカリ便即購入歓迎即買い即購入OK即購入可女性ファッション抜け感オシャレスタイル