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レオナールスポーツ　ポロシャツ
商品番号 S40576807656
商品名

レオナールスポーツ　ポロシャツ
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レオナール　ポロシャツ　紺色　サイズ　肩幅３８㎝位　　　　　身幅４５㎝位　　　　　着丈５５㎝位　こちらのサイトで購入しましたが、私にはキツイ感じでしたので出品いたします。　試着のみ
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